Mord und Selbstmord in St. Pöltner Cityhotel

Mord und Selbstmord in der Nacht auf Samstag in St. Pölten: Ein Mann (50) und eine Frau (36) starben nach Schüssen.

Blutiges Beziehungsdrama in der niederösterreichischen Landeshauptstadt in der Nacht auf Samstag: Kurz vor 0.30 Uhr waren im Cityhotel in St. Pölten plötzlich Schüsse gefallen, mehrere Hotelgäste hörten die Schüsse ().Binnen Minuten war ein Großaufgebot der Rettung und Polizei vor Ort: In einem Hotelzimmer wurden schließlich zwei blutüberströmte Gäste gefunden.Für einen 50-Jährigen aus dem südlichen Niederösterreich und eine 36-Jährige aus dem Bezirk St. Pölten Land kam jede Hilfe zu spät. Laut Exekutive war es Mord und Selbstmord."Es war aber nie eine Gefahr für die Öffentlichkeit", so ein Beamter – denn: sehr viele Menschen bekamen die Tragödie mit.