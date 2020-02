Mord-Verdächtiger am Notruf: "Bringt Polizei mit"

Nach dem mutmaßlichen Mord an seinem Vater in Enns wird der Beschuldigte (42) derzeit von den Ermittlern befragt. Beim Notruf soll er gesagt haben: "Nehmt die Polizei gleich mit."

Ehefrau musste Tat mitansehen

Viele Jahre als Gemeinderat

Gegen 19 Uhr ging beim Roten Kreuz in Enns (Bez. Linz-Land) der Notruf ein. Wie berichtet , soll Christian P. (42) kurz zuvor seinen 78-jährigen Vater Josef P. in dessen Wohnung erwürgt haben.Laut ersten Informationen soll der 42-Jährige im Zuge eines Streits zugepackt haben. Er habe selbst den Notruf gewählt und dabei gesagt: "Bringt die Polizei gleicht mit."Besonders schlimm: Die Frau des Opfers sowie Mutter des mutmaßlichen Täters musste den Angriff mitansehen. Vorausgegangen war der Tragödie laut-Informationen ein langjähriger Streit zwischen den beiden.erreichte Mittwochfrüh den Ennser Bürgermeister Stefan Karlinger (ÖVP) am Telefon in seinem Büro. Er sagt: "Ich war gestern Abend in der Nähe beim Stockschießen. Dabei sind mir die vielen Einsatzfahrzeuge aufgefallen. Was genau passiert war, habe ich heute Früh erfahren", ist der Stadtchef schockiert.Die Betroffenheit in der 12.000 Einwohner-Stadt ist nach Bekanntwerden der Tragödie sehr groß. "Viele im Ort haben das Opfer gekannt. Bei mir waren heute schon einige Bürger im Büro. Sie können es nicht glauben", so der Ortschef.Das Opfer war viele Jahre als Gemeinderat in Enns engagiert. "Ich habe Josef von früher gut gekannt. Er war ruhig und unauffällig. Ich könnte nichts Negatives über ihn sagen", so Karlinger.Seine beiden Söhne sollen schon lange aus Enns weg gezogen sein und in Linz leben.Genaue Hintergründe zum Streit und dem folgenden Angriff sind derzeit noch nicht bekannt. Laut Polizei befindet sich der Beschuldigte derzeit im Polizeianhaltezentrum und wird befragt.Laut ersten Informationen zeigt sich der 42-Jährige großteils geständig. Er ließ sich auch widerstandslos festnehmen.Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Am Nachmittag soll ein genaues Ergebnis vorliegen.