26.02.2020 6:22 Mordalarm in Enns: Sohn soll Vater erwürgt haben

Bild: fotokerschi.at

Am Dienstagabend kam es in einem Wohnhaus in Enns (Bezirk Linz-Land) zu einer Familientragödie. Ein 43-jähriger Mann soll seinen Vater erwürgt haben.