Mordalarm! Frau in der Steiermark erschossen

Ein Mann soll am Sonntag in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) eine Frau getötet haben. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Vormittag in einem Einfamilienhaus in Maierhofen (Großwilfersdorf).Eine Frau wurde nach einer Schussabgabe tödlich verletzt, heißt es von Seiten der Polizei. Es dürfte sich um eine Beziehungstat handeln.Ein Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.