Frau (20) tot aufgefunden – Mordalarm im Waldviertel

Bedenklicher Todesfall in Heidenreichstein (NÖ): Eine junge Frau wurde tot in der Speisekammer eines Hauses gefunden. Die Polizei gibt sich noch sehr bedeckt.

Eine 20-Jährige wurde im Waldviertel tot aufgefunden - es könnte sich um Fremdverschulden oder einen "Drogenunfall" handeln. Die Leiche dürfte bereits rund zwei Wochen lang in der Abstell-/Speisekammer gelegen sein.Ob der arbeitslose Freund der jungen Frau etwas mit dem Ableben zu tun hat, ist unklar. Er wurde von der Exekutive zwecks Befragungen mitgenommen. Die Ermittlungen zur Todesursache laufen.Fakt ist: Das Pärchen war erst vor einigen Wochen aus dem Raum Schrems ins Haus nach Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) gezogen. Gut möglich, dass Drogen im Spiel waren, die junge Frau an einer Überdosis starb und der arbeitslose 23-Jährige seine Freundin in Panik in die Abstellkammer "geräumt" hat.