04.12.2019 8:31 Morddrohung und Prügel in Linzer Klassenzimmer

Die Polizei musste in eine Schule in Linz kommen, weil es dort eine wilde Prügelei gegeben hatte. (Symbolfoto) Bild: picturedesk.com

In Linz ist es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz in einer Schule gekommen. Ein Bursch (15) hat einen Mitschüler massiv bedroht.