Mordverdacht: 19-Jähriger in Blutlache auf Gehweg

Freitagnacht wurde in Sachsen der Körper eines 19-jährigen Somaliers gefunden. Der junge Mann wurde offenbar ermordet.

Gegen 21.15 Uhr entdeckten Passanten einen leblosen Körper in Plauen, Sachsen. Der Mann lag in einer Blutlache mitten auf dem Gehweg, berichtete die Polizei. Umgehend wurde ein Notarzt verständigt. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.Für die Polizei ist unterdessen noch völlig unklar, was sich am Freitagabend ereignet hat. Noch in der Nacht wurde der Tatort mit Flatterband abgesperrt. Auch ein Sichtschutz wurde aufgestellt, damit niemand einen Blick auf den Leichnam werfen kann.Noch in der Nacht nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Während der Fahndungsmaßnahmen wurde ein ebenfalls 19-jähriger Somalier in der Nähe des Tatorts verhaftet. Die Ermittlungen dauern aber dennoch weiterhin an.