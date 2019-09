Jäger will Frau erschießen: Gewehr streikt, sie überlebt

Mordversuch im Bezirk Mistelbach: Ein 57-Jähriger soll versucht haben, seine Gattin zu erschießen. Doch das Gewehr funktionierte nicht, der Sohn (6) wählte den Notruf ...

Mit einer Katastrophe hätte fast eine On-Off-Beziehung im Weinviertel geendet: Der ehemalige Jäger und Hegeringleiter Hans K.* und seine rund 20 Jahre jüngere Partnerin stritten häufig, trennten sich, gingen wieder zusammen. Auch wechselseitige Übergriffe soll es immer wieder gegeben haben, er wurde auch bereits polizeilich weggewiesen.



Polizei nahm Waffen ab



Nachdem der 57-Jährige die Mutter seiner beiden Kinder (4, 6) wieder massiv bedroht hatte, nahm ihm die Polizei schließlich alle Jagdwaffen weg - alle bis auf ein Gewehr, welches er bei einem Bekannten gebunkert hatte.



Mit seiner letzten Waffe wollte Hans K. alles beenden, holte das Gewehr, richtete es auf seine Frau und drückte ab. Nur: Die Waffe funktionierte nicht. Der erst sechsjährige Sohn wählte den Polizeinotruf, Hans K. wurde festgenommen.



U-Haft



Das Gewehr wurde sichergestellt und wird jetzt von einem Sachverständigen untersucht. "Es muss genau ermittelt werden woran es lag, dass es zu keiner Schussabgabe gekommen ist", so ein Ermittler. Hans K. sitzt seit letzten Mittwoch in Korneuburg in U-Haft. "Wegen des Verdachtes des versuchten Mordes", bestätigt die Korneuburger Staatsanwältin Doris Demler. Der Vorfall ereignete sich übrigens vor gut einer Woche.



Laut "Heute"-Infos war Hans K. lange Zeit Junggeselle, lernte erst Mitte/Ende 40 die junge Frau kennen, zeugte zügig zwei Kinder mit ihr. Die Streits und Auseinandersetzungen wurden mit der Zeit indes immer häufiger und heftiger. Auch sie soll ihn gebissen haben, er musste sogar mit einer Fleischwunde ins Spital. Zuletzt soll er geglaubt haben, dass sie einen anderen Lover hätte. Es gilt für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung.



*Namen geändert



