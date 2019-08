Vor 10 ' Mordversuch: Frau stach mit Messer auf Mann ein

Mordversuch in Krems: Die Ermittlungen der Exekutive laufen. Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com (Symbol)

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Streit in einer Wohnung in Krems schwer verletzt worden. Der Mann erlitt zwei Messerstiche in die Brust – die Gattin wurde verhaftet.

Die Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos Krems wurden heute, Dienstag, gegen 14 Uhr, von einem Angehörigen in Kenntnis gesetzt, dass ein 54-jähriger Mann aus Krems durch zwei Messerstiche im Brustbereich verletzt worden sein soll.



Beim zeitgleichen Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte konnte der Mann in seiner Wohnung aufgefunden werden. Er wurde umgehend medizinisch versorgt und in das Universitätsklinikum Krems verbracht. Nach den ersten Erhebungen dürfte die 41-jährige Gattin ihrem Mann die Verletzungen mit einem Küchenmesser zugefügt haben.



Laut ersten Auskünften ist der Zustand des Mannes stabil und es besteht keine akute Lebensgefahr. Ein Alkotest mit der Frau ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Beide Personen können derzeit noch nicht einvernommen werden. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und die Staatsanwaltschaft Krems ordnete eine Hausdurchsuchung sowie die körperliche Untersuchung der Beschuldigten, in Form einer Blutabnahme, an.



Über die etwaige Verhängung einer Untersuchungshaft wird nach der Einvernahme am morgigen Tag entschieden. Es gilt die Unschuldsvermutung.



(wes)