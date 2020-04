Messerstich in Brust: Mann schwer verletzt im Spital

Ein 31-Jähriger musste schwer verletzt ins Spital gebracht werden. Er war zuvor mit einem Messer in Wr. Neustadt niedergestochen worden. Drei Brüder wurden verhaftet.

Tumultartige Szenen am Freitagnachmittag in Wr. Neustadt: Zwei rivalisierende Gruppen - Österreicher und Türken - waren laut "Kurier" aufeinander losgegangen, mehrere Polizeistreifen mussten zum Josefsplatz anrücken und die Szenerie auflösen. Ein Quartett musste im Spital Wr. Neustadt versorgt werden.Nur Stunden später, gegen 19.30 Uhr, soll der Streit in der Spitalgasse auf offener Straße eskaliert sein.Drei Brüder (35, 28 und 24) sollen nach der Versorgung im Spital auf die Entlassung eines 31-Jährigen vor dem Krankenhaus gewartet haben, dann sollen sie das Opfer abgepasst haben. Im Zuge des neu entfachten Streits wurde dem 31-Jährigen ein Messer in die Brust gerammt. Das Opfer musste schwer verletzt ins Spital, die drei Brüder konnten von der Polizei nur kurze Zeit später festgenommen werden.Die Ermittlungen laufen wegen versuchten Mordes. "Ein Antrag auf U-Haft wurde gestellt", so Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt, zu