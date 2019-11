Lichtenwörth: Mann (26) verletzt mit Messer Gattin

Ein Türke (26) verletzte Mittwochfrüh seine Gattin (26) mit einem Messer - sie musste ins Spital, er wurde festgenommen.

Hier erhalten Gewaltbetroffene Hilfe



Bist du oder jemand aus deinem Umfeld von Gewalt betroffen? Dann lass dich beraten und hol dir Hilfe.



- Frauenhelpline: 0800/222 555

- Rat auf Draht - Hilfe für Kinder & Jugendliche: 147

- Männerberatung Wien: 01/603 28 28



Im Fall von akuter Gewalt unbedingt die Polizei alarmieren: Tel. 133

Häusliche Gewalt in Lichtenwörth (Wr. Neustadt): In der Nacht auf Mittwoch war es zwischen einem türkischen Ehepaar (beide 26) zu einem Streit gekommen. In der Früh spitzte sich die Lage zu, schließlich attackierte er sie mit einem Messer. Der 26-Jährige flüchtete aus der Wohnung, konnte aber gegen 8 Uhr früh von der Polizei festgenommen werden.Die Ehefrau musste ins Krankenhaus gebracht werden, wurde versorgt und in häusliche Pflege entlassen. "Die Verletzungen sind nicht schwer, die Frau erlitt leichte Schnittverletzungen und Hämatome. Der Rest liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft", so ein Polizeisprecher.Die Spurensicherung des Landeskriminalamtes sowie die Kripo ermitteln nun am Tatort. Die Ermittler versuchen zudem die Hintergründe des Messerangriffes zu eruieren, dann muss die Staatsanwaltschaft entscheiden: Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes oder "nur" wegen versuchter schwerer Körperverletzung.