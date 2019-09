Mordversuch-Verdacht: Polizist wurde enthaftet

Staatsanwaltschaft geht von keinem Mordversuch aus: Polizist wurde enthaftet. Bild: picturedesk.com

Der Beamte war festgenommen worden, weil er seinem schwerstbehinderten Sohn den lebensnotwendigen Beatmungsschlauch entfernt haben soll.

Ein in Wien lebender und für die Landespolizeidirektion Niederösterreich tätiger Polizist, gegen den wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt worden war, ist enthaftet worden. Das teilte Thomas Vecsey von der Staatsanwaltschaft Wien am Mittwoch der APA mit. Demnach dürfte sich der Verdacht nicht erhärtet haben.



Der Beamte wurde am vergangenen Freitag festgenommen, weil er seinem schwerstbehinderten Sohn im jungen Erwachsenenalter nach einer familiären Auseinandersetzung den lebensnotwendigen Beatmungsschlauch entfernt haben soll.



Daher waren die Behörden zunächst vom Verdacht des Mordversuchs ausgegangen. Die Frau des Polizisten alarmierte die Einsatzkräfte. Der Vater soll dann aber nach kurzer Zeit seine Aktion rückgängig gemacht haben. Ärzte stellten keine weiteren gesundheitlichen Schäden an dem jungen Mann fest.