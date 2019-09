Mordversuch Wr. Neustadt: Das ist der Verdächtige

Bild: Daniel Schreiner

Nach dem Halsstich vor einem Lokal in Wr. Neustadt wurde der Verdächtige festgenommen, der Asylwerber wird nun befragt.

Fassungslosigkeit in Wr. Neustadt nach dem zweiten Mordversuch binnen 17 Tagen: Nach einem Streit im in Wr. Neustadt legendären Cafe Premiere verlagerte sich die Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf die Straße. Und dort zückte der Syrer ein Messer und stach damit dem Österreicher in den Hals.



Der Verdächtige kannte das Opfer nicht, der Verletzte wurde im Neustädter Spital operiert. Der Asylwerber wird jetzt von der Exekutive einvernommen.