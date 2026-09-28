i Morten Harket: Mit diesem Comeback hat keiner gerechnet Facebook / Morten Harket Morten Harket hat Parkinson A-ha! Mit diesem Comeback hat keiner gerechnet Im vergangenen Jahr wurde beim a-ha-Frontmann Parkinson diagnostiziert. Jetzt überrascht Morten Harket mit neuem Soloalbum "Human Grace". Von Jochen Dobnik 28.09.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Als Frontmann der norwegischen Popband a-ha prägte er mit Songs wie "Take On Me", "The Sun Always Shines On TV", "Crying In The Rain" oder "Forever Not Yours" die 1980er- und 1990er-Jahre.

Im Vorjahr wurde bekannt, dass Morten Harket an Parkinson erkrankt ist. Daraufhin zog sich der 67-Jährige vollständig aus der Öffentlichkeit zurück – nur um jetzt umso überraschender zurückzukehren.

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Am 27. November erscheint sein neues Solo-Album "Human Grace". Der erste Vorbote ist die Single "Hold Me", ein von Melancholie und Aufbruchsstimmung geprägter Popsong, auf dem Harket gemeinsam mit seiner Tochter Tomine (33) zu hören ist.

Das Album entstand in einer Zeit großer persönlicher Herausforderungen, wie Harket erklärt: "Ich habe Parkinson und habe das Album unter Berücksichtigung der damit verbundenen Einschränkungen aufgenommen – wie auch immer diese aussehen mögen. Doch den Parkinson-Aspekt in den Vordergrund zu drängen, wäre eine bloße Effekthascherei, und daran bin ich schlichtweg nicht interessiert."

Magne Furuholmen, Paul Waaktaar-Savoy und Morten Harket von a-ha (2017) REUTERS/Fabrizio Bensch

Der Sänger arbeitete gemeinsam mit dem schwedischen Produzenten Peter Kvint an neuen Arrangements und Songs. Auch schwedische und norwegische Studiomusiker sowie das Stockholm Studio Orchestra waren beteiligt.

"Parkinson hat meinen Lebensmut nicht gebrochen. Stattdessen hat es mir gezeigt, wie unglaublich großartig das menschliche System ist, wie fantastisch unsere Konstruktion. Wenn man es Stück für Stück zu verlieren beginnt, begreift man erst, wie fantastisch es ist. Es war … interessant", so der 67-Jährige.

Das Album ist für Harket eine Feier des Lebens. Besonders die Kraft der Liebe und die Schönheit der Natur stehen im Mittelpunkt seiner Texte.

Harket: "Warum also machen wir Menschen das Leben zu einem düsteren Ort? Wir werden heutzutage zu tatenlosen Zuschauern von Kräften in uns, die zulassen wollen, dass unsere urtümlichen Triebe darüber entscheiden, wer wir sind."

Zwei der zehn Songs entstanden in Zusammenarbeit mit seinen Töchtern: Tomine Harket (33) ist bei 'Hold Me' zu hören, Karmen Poppi A. Harket bei 'Falling Down'.

Harket beschreibt die Arbeit mit seinen Kindern als bereichernd und neu: "Meine Beziehung zu ihnen hatte bisher wenig mit meinem Beruf zu tun. Sie haben das toll gemacht."

Trotz gesundheitlicher Einschränkungen denkt Harket nicht ans Aufhören. Er sieht 'Human Grace' nicht als letztes Kapitel seiner Karriere.

Auch eine Rückkehr ins Studio mit a-ha schließt er nicht aus: "Wenn sich die Gelegenheit ergibt und die Bedingungen stimmen, bin ich mit Kopf und Herz dabei."