i Webdesignerin bei der Arbeit pixabay.com KI-Tipp MOSAIK: So gelingen perfekte KI-Bilder Mit dem MOSAIK-Prinzip gibst du deinen KI-Prompts eine klare Struktur - und bekommst endlich die Bilder, die du dir vorgestellt hast. Von Technik Heute 05.10.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du kennst das Problem: Die KI liefert beeindruckende Bilder, aber selten genau das, was du dir vorgestellt hast. Besonders im beruflichen Kontext kostet diese Unberechenbarkeit Zeit und Nerven.

Die Lösung basiert auf einem Prinzip, das du längst unbewusst anwendest: Wenn du einer Freundin ein Foto beschreibst, nennst du automatisch die wichtigsten Bestandteile.

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Das MOSAIK-Prinzip macht diesen Gedankenfluss zu einer einfachen Eselsbrücke für deine Prompts, wie es bei t3n.de heißt. Statt unstrukturiert Befehle aneinanderzureihen, baust du dein KI-Bild wie ein Mosaik aus sechs simplen Komponenten zusammen.

Die sechs Bausteine des MOSAIK-Prinzips

M steht für Motiv - das zentrale Element deines Bildes wie Personen, Objekte oder Tiere. O steht für Optik und legt den visuellen Stil fest: fotografisch, illustriert oder gemalt. S steht für Szene und definiert die Umgebung.

A steht für Atmosphäre und gibt die Stimmung vor - Beleuchtung, Farbwelt und emotionale Wirkung. I steht für Inszenierung und beschreibt den Bildaufbau sowie den Blickwinkel. K steht für Kontext - dein Joker für technische Parameter oder den Verwendungszweck.

Für wen eignet sich die Methode?

Content-Marketer nutzen MOSAIK für konsistente Bildsprache bei Kampagnen. Social-Media-Manager erstellen damit schnell passende Visuals. Designer setzen es für Mockups und Stimmungsbilder ein. Auch Kreative und Selbstständige profitieren von der einfachen Checkliste.

Die Bilder des Tages i ?

Der größte Vorteil: Du musst kein KI-Flüsterer werden, sondern lernst nur, deine eigenen Gedanken besser zu strukturieren. Das Prinzip funktioniert mit allen gängigen Bild-KI-Tools - nicht nur mit Midjourney.