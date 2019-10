Motorrad ging auf B 16 lichterloh in Flammen auf

Spektakuläre Szenen am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 16 in Ebreichsdorf (Bezirk Baden).

Weil bei seiner 650er Honda während der Fahrt über die B16 in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) plötzlich der Motor ausfiel, hielt ein Biker an."Ich rollte an den Straßenrand und versuchte noch, das Motorrad neu zu starten als ich plötzlich die Flammen bemerkte", schildert er der "Monatsrevue".Binnen weniger Sekunden stand das Bike dann in Vollbrand.Die Feuerwehr löschte die Flammen ab, viel blieb von der Maschine allerdings nicht übrig.