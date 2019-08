Vor 2 ' Motorradfahrer bei Unfall in Meidling schwer verletzt

Ein 49-jähriger Motorradfahrer musste nach einem Sturz am Altmannsdorfer Ast in Wien-Meidling schwer verletzt ins Spital gebracht werden.

Ein Motorradfahrer wurde am Freitag gegen 22 Uhr bei einem Unfall am Altmannsdorfer Ast schwer verletzt. Der Mann kollidierte mit einem anderen Fahrzeug und stürzte.



Der Zweirad-Lenker zog sich dabei schwere Verletzungen im Beinbereich zu. Drei Teams der Berufsrettung waren im Einsatz und versorgten den 49-Jährigen.



Der Patient wurde für den Transport in einer Vakuummatratze immobilisiert und anschließend ins Krankenhaus gebracht.



