Motsi lässt tief blicken & witzelt über Heidis Brüste

"Let's Dance"-Jurorin amüsiert ihre Fans mit einem sexy Foto auf Instagram.

Motsi Mabuse ist stolz auf ihren kurvigen Körper und zeigt das auch. In ihrem neuesten Instagram-Foto steigt sie in einem hautengen grau-weißen Kleid mit raffiniertem Beinschlitz die Stufen einer Treppe empor. Die Aufmerksamkeit lenkt sie dabei ganz klar auf ihr üppiges Dekolleté.Den Schnappschuss kommentierte die "Let's Dance"-Jurorin gewohnt witzig: "Entschuldigung, aber wer ist (sic!) Hans und Franz?" Gemeint sind damit die Brüste von Heidi Klum. Was wohl die Frau von Tom Kaulitz dazu meint?Motsis Fans gefällt es offensichtlich: Über 10.000 Instagram-Nutzer haben das Foto bereits geliked.