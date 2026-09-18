StartseiteUnterhaltungSchlager
Stefan Mross
Stefan Mross
IMAGO/HOFER
TV-Comeback bei Raab

"Irgendwann Maul aufmachen": Stefan Mross wütet

Stefan Mross sprach bei Raab offen über sein "Immer wieder sonntags"-Aus – und verriet, warum Interna nach außen drangen.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
18.09.2026, 11:04
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Lederhosen, tosender Applaus und jede Menge Seitenhiebe: Stefan Mross (50) feierte beim "Großen Stefan-Fest" von Stefan Raab (59) am Donnerstagabend sein TV-Comeback. Nur elf Tage nach seinem tränenreichen Abschied von "Immer wieder sonntags" betrat der Volksmusik-Star die Bühne – und packte ordentlich aus.

Plötzlich bei RTL! Mross heizt Spekulationen an

"Irgendwann muss man das Maul aufmachen, ich bin ja Bayer", erklärte Mross, als es um den Streit nach seinem Aus ging. Gleichzeitig betonte er: "Man darf nicht draufhauen." Seinen Ärger habe er erst nach der Sendung rausgelassen, denn "das geht ja öffentlich niemanden etwas an".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Dass die Aussagen trotzdem bekannt wurden, erklärte Mross trocken: "Es gibt halt Maulwürfe", wie bild.de berichtet. Für die lange Zeit beim Sender ARD bedankte er sich dennoch. Mehr als 300 Sendungen hatte Mross moderiert – seit 2005 führte er 21 Jahre lang durch die beliebte Schlagershow.

Ups! Silbereisen hat Playback-Panne live in TV-Show

Raab nimmt Heidi Klum aufs Korn

Bevor es persönlich wurde, nahm Raab das unmittelbar zuvor ausgestrahlte "HeidiFest" von Heidi Klum (53) ordentlich auseinander. "Da soll noch mal einer behaupten, sturzbesoffen könnte man kein Qualitätsfernsehen machen", spottete der Entertainer.

Stefan Mross bei TV-Abschied: "War 3 Tage eingesperrt"

Mross selbst kam bestens gelaunt in Lederhosen ins Studio und begrüßte das tobende Publikum mit "Habe die Ehre zusammen". Später erinnerte er sich mit Raab an Karl Moik und den legendären "Musikantenstadl", bevor zum Schluss standesgemäß ein Fass angestochen wurde.

red,18.09.2026, 11:04
Mehr zum Thema
Stefan MrossStefan RaabImmer wieder sonntagsKarl Moik
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote