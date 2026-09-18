i Stefan Mross IMAGO/HOFER TV-Comeback bei Raab "Irgendwann Maul aufmachen": Stefan Mross wütet Stefan Mross sprach bei Raab offen über sein "Immer wieder sonntags"-Aus – und verriet, warum Interna nach außen drangen. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lederhosen, tosender Applaus und jede Menge Seitenhiebe: Stefan Mross (50) feierte beim "Großen Stefan-Fest" von Stefan Raab (59) am Donnerstagabend sein TV-Comeback. Nur elf Tage nach seinem tränenreichen Abschied von "Immer wieder sonntags" betrat der Volksmusik-Star die Bühne – und packte ordentlich aus.

"Irgendwann muss man das Maul aufmachen, ich bin ja Bayer", erklärte Mross, als es um den Streit nach seinem Aus ging. Gleichzeitig betonte er: "Man darf nicht draufhauen." Seinen Ärger habe er erst nach der Sendung rausgelassen, denn "das geht ja öffentlich niemanden etwas an".

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Dass die Aussagen trotzdem bekannt wurden, erklärte Mross trocken: "Es gibt halt Maulwürfe", wie bild.de berichtet. Für die lange Zeit beim Sender ARD bedankte er sich dennoch. Mehr als 300 Sendungen hatte Mross moderiert – seit 2005 führte er 21 Jahre lang durch die beliebte Schlagershow.

Raab nimmt Heidi Klum aufs Korn

Bevor es persönlich wurde, nahm Raab das unmittelbar zuvor ausgestrahlte "HeidiFest" von Heidi Klum (53) ordentlich auseinander. "Da soll noch mal einer behaupten, sturzbesoffen könnte man kein Qualitätsfernsehen machen", spottete der Entertainer.

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Mross selbst kam bestens gelaunt in Lederhosen ins Studio und begrüßte das tobende Publikum mit "Habe die Ehre zusammen". Später erinnerte er sich mit Raab an Karl Moik und den legendären "Musikantenstadl", bevor zum Schluss standesgemäß ein Fass angestochen wurde.