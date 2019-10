12-jähriger Bub stirbt auf Kreuzfahrtschiff

Bei einer Überfahrt von Palermo nach Cagliari soll es in der Nacht auf Dienstag auf einem Kreuzfahrtschiff zu dem tragischen Vorfall gekommen sein.

Medienberichten zufolge soll bei der Überfahrt von Palermo nach Cagliari ein Bub aus Deutschland auf einem Kreuzfahrtschiff gestorben sein.Die Eltern des 12-Jährigen hatten am Dienstag gegen 3.00 Uhr in der Früh den Notruf an Bord verständigt. Die Ärzte des Medical Center versuchten daraufhin das Leben des Kindes zu retten.Doch der Zustand des jungen Passagiers verschlechterte sich immer weiter. Die Reederei MSC Cruises hat den Vorfall gegenüber der "Bild" bereits bestätigt."Trotz mehrerer Versuche, das Kind wiederzubeleben, ist es leider verstorben. Wir bieten der Familie unsere volle Unterstützung an und ein Pflegeteam vor Ort bietet Trost", heißt es in dem Statement.Und weiter: "Wir sind zutiefst betroffen von diesem Vorfall und sprechen der Familie und den Betroffenen unser tiefstes Beileid aus." Drei Stunden nach dem Vorfall erreichte das Schiff den Hafen in Cagliari (Italien).Die Todesursache des 12-jährigen Buben ist vorerst noch völlig unklar. Seine Eltern und die Geschwister sollen sich laut "Bild" in Quarantäne befinden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits übernommen.