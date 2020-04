MTV-Starlet reicht die Scheidung ein

MTV-Reality Starlet Kristin Cavallari trennt sich nach 10 Jahren Beziehung von EX-NFL-Quaterback Jay Cutler

"In verschiedene Richtungen entwickelt"

Der Reality-Star teilte auf Instagram die Neuigkeiten über ihre Entscheidung mit, zusammen mit einem Foto des Paares, das Kristin Cavallari (33) und ihren Noch-Ehemann Jay Cutler (36) Arm in Arm zeigt."Mit großer Trauer sind wir nach 10 Jahren zusammen zu einem liebevollen Schluss gekommen, um uns scheiden zu lassen", schrieb Cavallari. "Wir haben nichts als Liebe und Respekt füreinander und sind zutiefst dankbar für die gemeinsamen Jahre, die gemachten Erinnerungen und die Kinder, auf die wir so stolz sind", schreibt die 33-Jährige.Cavallari ging in ihrem Post auch auf den Grund der Trennung ein und erklärte, das Paar hätte sich über die Jahre auseinander gelebt. "Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt. Wir bitten alle, unsere Privatsphäre zu respektieren, wenn wir diese schwierige Zeit in unserer Familie bewältigen."Das Society-Paar verlobte sich 2011, knüpfte 2013 den Bund fürs Leben und lebten mit ihren Söhnen Camden (7), Jaxon (5) und Tochter Saylor (4) in Nashville (USA).Cavallari wurde berühmt, nachdem sie in den MTV-Reality-Shows "Laguna Beach" und "The Hills" mitgespielt hatte. Sie ist außerdem Gründerin und CEO der Modemarke "Uncommon James".