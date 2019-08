Vor 1 ' Müllhaufen am Frequency-Gelände fing Feuer

Am Montag musste die Feuerwehr in St. Pölten zum VAZ ausrücken. Am Frequency-Gelände war Müll in Brand geraten.

Am Montagvormittag nach dem Frequency Festival in St. Pölten kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Müllhaufens am Veranstaltungsgelände. Nahe dem Eingang zu den Bühnen stieg eine große schwarze Rauchwolke auf, das Feuer hatte auch einen Müllcontainer erfasst und brannte gefährlich nahe an eine Baumreihe.



Die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten-Stadt konnte aber Schlimmeres verhindern löschte den Brand unter Atemschutz rechtzeitig. Der Einsatz dauerte für die Florianis rund eine Stunde.



Am Frequency sind derzeit die Aufräum- und Abbauarbeiten im Gange. Gegen Mittag herrschte beim "Heute"-Lokalaugenschein am Campingplatz noch ziemliches Chaos, Putztrupps sind unterwegs. Spätestens in neun Tagen soll wieder alles genauso aussehen wie vorher. (min)