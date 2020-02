Lucy Bar zwischen Kunst und Espresso-Martini

Urbane Köstlichkeiten, Kaffeespezialitäten und spritzige Cocktails bietet die neue "Lucybar" im Belvedere 21. Ab Frühling gibt es diese auch mit neugestaltetem Gastgarten.

Wer das Belvedere 21 in der Arsenalstraße 1 (Landstraße) betritt, der erwartet vor allem Kunst. Aktuell lockt das Museum für zeitgenössische Kunst mit der Herbert Brandl-Ausstellung . Noch bis 24. Mai sind hier die großformatigen Landschaften des österreichischen Malers zu sehen.Kunst gibt es aber auch vor oder nach dem eigentlichen Museumsbesuch – und das ist verschiedener Form. Manchmal kommt diese in der neuen Tagesbar in reduzierter Form, etwa der "La Ratte Kartoffel", einer französischen Spezialitäten, auf den Teller oder – etwas ausgefallener – als Espresso-Martini ins Cocktail-Glas.Für die neue Lucy Bar im Erdgeschoss des Belvedere 21 hat sich die Gastro-Gruppe von Josef Donhauser ganz besonderes ausgedacht. Etwa die individuell künstlerisch gestalteten Lampenschirme, die nicht nur Farbe in die Lucy Bar bringen, sondern auch an deren Gastgeber, das Museum, erinnern.Gewidmet ist die Lucy Bar der zweiten Frau von Fritz Wotruba, der als einer der bedeutendsten österreichischen Bildhauer des 20. Jahrhunderts gilt. Lucy Wotruba verwaltete den Nachlass ihren Mannes, der im Belvedere 21 als langfristige Leihgabe eine neue Heimat gefunden hat.Wer bei so viele Kunstgenuss durstig und hungrig wird, für den hat die Speisekarten allerlei Köstlichkeiten im Angebot. Für den kleinen Snack zwischendurch bieten sie die bereits erwähnten "La Ratte Kartoffel" an, die mit Kräuterfrischkäse und Räucherlachs gereicht werden (9 Euro). Vegetarier werden mit der "Open Face Lasagne" mit Ricotta, Brokkolo und Jungzwiebel (11 Euro) ihre Freude haben. Wer es traditioneller mag, für den steht ein echtes Wiener Kalbsschnitzel mit Erdäpfelsalat (18,50 Euro) auf der Karte. Das "Signature"-Gericht der neuen Bar ist der feurige "Lucy Burger" um 14,50 Euro. Frische Jalapenos im Burger sorgen für die nötige Würze. Einen Versuch wert ist aber auch der "Belvedere Burger" mit Pulled Pork. Daneben können die Besucher aus allerlei feinen Suppen, Salaten und Sandwiches wählen.Die Qual der Wahl haben auch Cocktail-Fans: Unbedingt einen Versuch wert ist der Espresso-Martini (12 Euro). Klingt zwar im ersten Moment nach einer gewagten Kombination, am Gaumen wirkt der Cocktail aber sehr überzeugend. Wer's fruchtiger mag, liegt beim Mango Daiquiry (12 Euro) richtig, Gin-Fans sollten den Gin Basil Smash (12 Euro) mit erfrischendem Basilikum probieren."Noch sind wir in der Soft Opening-Phase", erklärt Operations Manager Markus Sorgo gegenüber. Ab Anfang März geht die Lucy Bar dann mit verlängerten Öffnungszeiten in den Vollbetrieb. "Ab 1. März hat die Lucy Bar Montag bis Freitag von 11 bis 23 Uhr, an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet", so Sorgo. Zusätzlich wird ein Mittagsmenü (täglich von 11 bis 14 Uhr) geboten.Passend zum Start des Vollbetriebs wagen die Gastronomen auch ein kulinarischen Experiment: Am 14., 17., 21., 24. und 28. März zaubert Starkoch Bernie Rieder im Pop Up-Restaurant ein echtes Kunst-Menü. Für 109 Euro pro Person erhalten die Gäste nach der Begrüßung mit einem Aperitif eine Führung durch das Belvedere 21 sowie ein fünfgängiges Menü, gezaubert von Rieder, samt Weinbegleitung.Im Frühling startet die Lucy Bar auch ihre Open Air-Saison im neuen Gastgarten im Schweizergarten. An der Gestaltung der Sitzmöbel wird – in enger Abstimmung mit dem Belvedere – noch gefeilt, fix ist aber dass es Platz für 40 Gäste geben soll. Ab 7. März bietet die Lucy Bar auch ein Frühstücksangebot (Samstag und Sonntag von 9 bis 14 Uhr).