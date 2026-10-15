i Der Tech-Milliardär weist Vorwürfe zurück IMAGO/ZUMA Press Ukraine-Konflikt Musk gibt Trump die Schuld am Starshield-Stopp Der Tech-Milliardär weist Vorwürfe zurück: Nicht er, sondern die US-Regierung kontrolliere Starshield. Selenskyj warnt vor Toten. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 21:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Ukraine sorgt die Drosselung des militärischen Satellitensystems Starshield für einen handfesten Skandal. Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, dass die Verlangsamung des Systems Menschenleben kosten werde: "Das ist ein großer Fehler. Menschen werden sterben."

Zunächst machten ukrainische und europäische Offizielle SpaceX-Gründer Elon Musk für die Einschränkungen verantwortlich. Doch Musk wies die Vorwürfe zurück und schob die Verantwortung auf US-Präsident Donald Trump.

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"Starshield-Systeme sind im Besitz der US-Regierung und werden von ihr kontrolliert", so Musk, wie es in der New York Post heißt. "Alle Beschränkungen bei Geschwindigkeit oder Nutzung werden vom US-Militär und letztlich vom Präsidenten entschieden."

Drohnen bei über 160 km/h betroffen

Die Ukraine ist stark auf Starshield angewiesen, um Drohnenangriffe und logistische Operationen gegen Russland durchzuführen. Die Ukrainer bemerkten, dass die Verbindung bei Drohnen gedrosselt wurde, die schneller als 160 km/h fliegen.

Am Nachmittag gab der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow bekannt, dass die Konnektivität bei Geschwindigkeiten bis 160 km/h wiederhergestellt werde. "Die Geschwindigkeitsbegrenzung von Starshield vollständig aufzuheben, ist jetzt entscheidend für die Verteidigung der Ukraine", so Fedorow.

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Russische Angriffe ohne US-Warnung

Die Störung hatte mehrere aktive Operationen gegen die Russen beeinträchtigt. Gleichzeitig führte Russland massive Angriffe gegen die Ukraine durch, darunter einen ballistischen Raketenangriff – laut ukrainischen Angaben ohne Vorwarnung durch die USA, wie es bereits am Vorabend der Fall war.