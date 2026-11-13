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Raketenstart in den Weltraum
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Mega-Deal

Musk will Tesla und SpaceX zusammenlegen

Elon Musk treibt die Fusion seiner Konzerne voran. Der Deal könnte noch heuer oder Anfang 2027 über die Bühne gehen.
Von Technik Heute
13.11.2026, 11:07
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Die beiden Musk-Konzerne Tesla und SpaceX verhandeln intensiv über einen Zusammenschluss. Aus vagen Überlegungen von Ende Oktober sind ernsthafte Gespräche geworden.

Verwaltungsräte und Berater arbeiten unter Hochdruck an den Bedingungen für die Fusion sowie an der künftigen Führungsstruktur. Ein Deal könnte bereits im Dezember oder aber Anfang 2027 verkündet werden.

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Nach Angaben von heise online unter Berufung auf die Finanznachrichtenagentur Bloomberg wäre die Fusion für die Finanzmärkte ein "Blockbuster". SpaceX ist an der Börse aktuell 1,9 Billionen US-Dollar wert, Tesla rund 1,6 Billionen.

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Nationale Sicherheit als größte Hürde

Als größtes Hindernis gilt die nationale Sicherheit: SpaceX macht umfangreiche Geschäfte mit der US-Regierung, während Tesla große Produktionskapazitäten in China unterhält. Diese Bereiche müssen strikt voneinander getrennt werden.

Der Mischkonzern würde Elektroautos, Energiespeicher, Raketen und Satelliten unter einem Dach vereinen. Erklärtes Ziel ist es, Künstliche Intelligenz in alle Geschäftsbereiche einziehen zu lassen.

tec, 13.11.2026, 11:07
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