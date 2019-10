Mutiger Taxler schlägt Messerräuber in die Flucht

Plötzlich zückte der nächtliche Fahrgast ein Messer und forderte Geld von dem Taxifahrer. Doch der wusste sich zu helfen.

Mittwoch gegen 1 Uhr früh stieg in Döbling ein Nachtschwärmer in den Wagen eines Wiener Taxlers. Soweit, so banal. Doch während der Fahrt zog der Mann plötzlich ein Messer und drohte bedrohte den Lenker von der Rückbank aus und forderte Geld.Doch anstatt dem Räuber Folge zu leisten, sprang der Taxifahrer mit aller Kraft auf die Bremse und anschließend gleich wieder aufs Gaspedal.Das abrupte Manöver brachte den Messermann offenbar derart aus dem Gleichgewicht, dass er seinen Raubversuch abbrach und aus dem Auto flüchtete.Der Beschuldigte, ein 32-jähriger Österreicher, konnte nach einer kurzen Fahndung im Nahbereich festgenommen werden. Zwei abgestellt Fahrzeuge wurden bei diesem Vorfall beschädigt, der Taxilenker erlitt einen Schock.