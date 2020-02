Mutter findet Plastikteile in Weckerl: Bäckerei bedauert

Unappetitliche Überraschung für eine Frau in Wr. Neustadt: Nach dem Kauf eines Käseweckerls fand sie Plastikteile darin.

Der Vorfall ereignete sich in Wr. Neustadt: Eine Mutter hatte laut "Kurier" am Montag in einer Bäckerei eine Jause für ihre Kinder gekauft. Beim Verzehr entdeckte die Frau Plastikteile in dem mit Käse überbackenen Weckerl.Die Mutter postete den Vorfall auf Facebook, eine Entschädigung oder dergleichen wollte sie nicht, dennoch erhielt sie böse Kommentare, warum sie den Fall öffentlich machte.Seitens der Bäckerei heißt es von einem Sprecher gegenüber dem "Kurier": "Wir setzen eine Vielzahl von Maßnahmen, um den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte sicherzustellen. Umso mehr bedauern wir es und entschuldigen uns bei unseren Kunden, falls es zu Fehlern kommt."Derzeit werde der Vorfall geprüft: „Es wird geprüft, wie ein Fremdkörper in den Rohstoff gelangen kann. Unsere Kundinnen und Kunden bitten wir, die Produkte zu kontrollieren und etwaige Funde zu melden. Außerdem haben wir unsere Produktionskräfte umgehend und mit Nachdruck an die strengen Schulungsmaßnahmen in Hinsicht auf Hygiene- und Produktionsvorschriften erinnert und diese zur erhöhten Aufmerksamkeit angehalten. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir vielmals um Entschuldigung."