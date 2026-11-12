i Die Mutter des getöteten Fabian ist schockiert. iStock Lebenslang für Kindsmord Mutter: Gina H. grinste nach dem Urteilsspruch Nach dem lebenslangen Urteil gegen Gina H. schildert die Mutter des getöteten Fabian das Verhalten der Angeklagten im Gerichtssaal. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Landgericht Rostock hat Gina H. wegen Mordes an dem achtjährigen Fabian zu lebenslanger Haft verurteilt und die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Nach 35 Verhandlungstagen fiel die Entscheidung. Doch für Fabians Mutter Dorina Lange ist der Prozess auch emotional noch nicht vorbei.

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Wie die Welt unter Berufung auf ein Stern-Interview berichtet, schildert Lange ihre Eindrücke: "Ich bin ihr ein bisschen mehr ausgewichen als sonst, weil sie gleich nach dem Urteilsspruch wieder grinsen musste."

Angeklagte "saß nur bockig rum"

Auch die deutlichen Worte des Richters an Gina H. verfolgte Lange genau: "Ich habe sie dabei angeguckt, sie saß nur bockig rum. Ich hoffe, dass sie darüber nachdenkt, was der Richter zu ihr gesagt hat. Sie hat ja jetzt Zeit."

Als der Richter Lange persönlich ansprach und ihr sagte, sie habe ihrem Sohn ein Stück weit seine Würde zurückgegeben, war die Mutter berührt: "Das war sehr berührend. Ich weiß ja selber nicht, wie ich die ganzen Prozesstage geschafft habe."

"Für mich wird es keine Gerechtigkeit geben"

Obwohl Lange das Urteil als Gerechtigkeit im strafrechtlichen Sinne empfindet, bleibt der Schmerz: "Gerechtigkeit im Sinne des Staates, im Sinne des Strafmaßes auf jeden Fall. Für mich wird es keine Gerechtigkeit geben, weil Fabi nicht mehr da ist."

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Ob Gina H. sich eines Tages ihre Schuld eingestehen wird, bezweifelt Lange. Auch die Möglichkeit, der Täterin nach einer Haftentlassung in 20 oder 30 Jahren erneut zu begegnen, beschäftigt sie: "Ich weiß nicht, ob ich dann noch so gefasst sein kann."