Mutter häkelt Filmmonster als Halloween-Kostüme

Zu Halloween geht es nicht nur ums Gruseln und Süßigkeiten, sondern auch um ausgefallene Verkleidungen. Eine Mutter hat deshalb begonnen, ihren Kindern Kostüme zu häkeln.

Einzigartige Outfits

Schickt uns eure besten Halloween-Kostüme-Fotos

Hexen, Vampire, Zombies und Geister sind die typischen Verkleidungen zu Halloween, die immer gern verwendet werden. Für eine Mutter aus den USA war es aber wichtig, ihre Kinder in ausgefallenen Kostümen durch die Straßen zu schicken und machte sich deshalb kurzerhand selbst daran, diese zu häkeln."Jedes Jahr häkel ich Ganzkörper-Halloween-Kostüme für meine Kinder, ohne richtige Anleitung", sagt sie gegenüber Bored Panda. "Manchmal stammen die einzigartigen Verkleidungen aus Klassischen 80er-Jahre Filmen und manchmal häkel ich einfach das, was gerade populär ist."Aus vielen Stunden Häkelarbeit und vielen Wollknäueln kreierte sie so bisher Kostüme wie Xenomorph und Predator aus den "Alien"-Filmen, Slimer aus "Ghost Busters" und Pennywise aus "Es". Teilweise leuchten die Verkleidungen sogar im Dunkeln.Am Donnerstag ist Halloween und wir wollen deshalb eure besten Verkleidungen sehen! Schickt uns ein Foto per App oder Mail an community@heute.at und mit etwas Glück könnt ihr 50 Euro gewinnen (dazu muss das Foto in der Zeitung abgedruckt werden).