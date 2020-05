Mutter machte mit ihren Kindern Diebestour in Wien

Im Beisein ihrer beiden Kinder hat eine Frau in Wien mehrere Diebstähle begangen. Die 28-Jährige wurde festgenommen, die Minderjährigen der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.

Für eine 28-jährige Frau aus Rumänien klickten am Mittwoch in Wien die Handschellen.Laut Polizei soll die Rumänin im Laufe des Tages mehrfache Diebstähle in mindestens drei Geschäften in der Inneren Stadt und der Donaustadt begangen haben.Während ihrer Diebestour hatte die 28-Jährige dabei immer ihre beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren dabei, berichtet die Polizei Wien.Das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro wurde vorläufig sichergestellt, die beiden Kinder wurden in die Obhut des Jugendwohlfahrtsträgers (MA11) übergeben.