17.04.2020 20:29 Mutter und Tochter (2) von Holzteil schwer verletzt

Die 2-Jährige wurde in die Kinderklinik nach Graz eingeliefert Bild: Wikipedia (Symbolbild)

Bei der Montage von Holzteilen an einer Terrasse in Hartberg fiel am Freitag eines der Teile in die Tiefe und verletzte eine 21-Jährige und deren Tochter schwer.