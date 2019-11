Mutter von Kleinkind am Balkon ausgesperrt

Eine 33-jährige Mutter wurde Montagnachmittag in Tarrenz von einem ihrer Kleinkinder auf dem Balkon ihrer Wohnung ausgesperrt. Sie wandte sich an einen Schlüsseldienst, der sie auch noch abzocken wollte.

Kinder alleine in der Wohnung

Eine 33-jährige Tirolerin war am gegen 14:30 Uhr in eine besondere Notsituation geraten. Die Mutter wurde von einem ihrer Kleinkinder am Balkon ausgeschlossen. In ihrer Verzweiflung rief sie eine Schlüsseldienst-Firma an, die sie im Internet gefunden hatte.Doch sie fiel auf einen Betrüger herein. Der Mann verlangte vorab einen dreistelligen Betrag. Er versuchte das Schloss der Tür aufzubohren und scheiterte. Danach machte er sich ohne Geld davon. Schließlich konnte die Frau ihn noch überreden, die Feuerwehr zu rufen.Die Tür wurde beim Bohr-Versuch enorm beschädigt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich sie zu öffnen. Ihre beiden Kleinkinder befanden sich die gesamte Zeit über alleine in der Wohnung. Verletzt wurde niemand.