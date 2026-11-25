i Die zweifache Mutter Gina (28) hat psychische Probleme und Schwierigkeiten damit, Nähe zuzulassen. ZDF Doku "37 Grad" Schock im ZDF – Mutter nennt eigene Tochter "scheiße" Eine zweifache Mutter gesteht in einer ZDF-Doku, dass sie ihr Kind angeschrien und psychisch verletzt hat. Jetzt arbeitet sie an sich. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gina ist 28 Jahre alt und hat zwei Töchter. Die junge Frau kämpft mit psychischen Problemen und lebt deshalb in einer speziellen Mutter-Kind-Einrichtung namens "Dyade".

Diese Einrichtung unterstützt Frauen mit Depressionen, Psychosen, Sucht oder traumatischen Erfahrungen dabei, den Alltag mit ihren Kindern zu bewältigen – vom Aufstehen über die Versorgung des Nachwuchses bis hin zum Umgang mit Stress.

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Nach Angaben von TAG24 hat die 28-Jährige ihre ältere Tochter Maily in der Vergangenheit psychisch verletzt: "Ich habe sie viel angeschrien. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht mehr kann, dass sie scheiße ist", gesteht sie in der ZDF-Doku.

Schwere Kindheit prägte die junge Mutter

Gina lebte selbst in vielen Pflegefamilien und Heimen, weil es zu Hause nicht funktionierte. Mit 14 Jahren unternahm sie ihren ersten Suizidversuch, danach rutschte sie in die Drogenabhängigkeit ab.

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Doch in der Dyade geht es endlich aufwärts: Die junge Mutter hat einen Job in Aussicht und darf nach zwei Jahren in ein Übergangswohnhaus umziehen. "Ich möchte nicht, dass mein Kind Angst vor mir hat", sagt sie heute.