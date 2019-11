MyPlace startet jetzt Weihnachtsspendenaktion

Haltbare Lebensmittel und Baby-Produkte können bis Freitag bei allen MyPlace-Filialen abgegeben werden. Die Spenden kommen Armutsgefährdeten zugute.

"Weihnachtsfreude weitergeben" lautet das Motto, unter dem MyPlace schon zum 10. Mal in Folge gemeinsam mit der Wiener Tafel Sachspenden für Armutsbetroffene und ihre Kinder sammelt. Bis Freitag können haltbare Lebensmittel (wie Reis, Teigwaren, Öl, Zucker, Konserven, Kaffee), Hygieneartikel (wie Duschgels und Shampoos) und Baby-Produkte (wie Windeln und Pflegemittel) in den elf Wiener Filialen des Lagerraumvermieters zugunsten der Wiener Tafel abgegeben werden.Hirschstetten/Franz-Fellner-Gasse 5, 1220 WienFloridsdorf/Katsushikastrasse 4, 1210 WienLangenzersdorf/Plantagenweg 4, 2103 WienDöbling/Heiligenstädterstrasse 62, 1190 WienHernals/Wattgasse 40-44, 1160 WienRudolfsheim/Mariahilferstrasse 198, 1150 WienMargareten/Gaudenzdorfer Gürtel 51-59, 1120 WienFavoriten/Grenzackerstrasse 4, 1100 WienLiesing/Breitenfurterstrasse 247a, 1230 WienHietzing/Hietzinger Kai 79, 1130 WienSankt Marx/ Litfaßstrasse 10, 1030 WienDie gesammelten Spenden werden der Wiener Tafel am 16.12.19 übergeben, sodass sie noch vor Weihnachten an die 100 von der Wiener Tafel belieferten Sozialeinrichtungen, wo sie 19.000 armutsbetroffenen Menschen zugutekommen, abgegeben werden können.