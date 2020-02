Mysteriöse Eierattacke auf Franz Stelzhamer

Die Täter kamen nachts und waren "bewaffnet". Auf die Statue des Hoamatland-Dichters Franz Stelzhamer wurde eine Eierattacke verübt. Die Polizei ermittelt.

Stelzhamer in der Kritik

Es klingt wie ein verspäteter Faschingsscherz. Am Mittwochvormittag wurde die Linzer Polizei in den Volksgarten gerufen. Der Grund: Eine Attacke auf Franz Stelzhamer.Die Statue des Dichters, der Verfasser der oberösterreichischen Landeshymne, wurde nämlich vermutlich in der Nacht auf Mittwoch von unbekannten Tätern mit Eiern beworfen.Die Tatwaffe – eine Zehner-Packung Eier– und die "Projektile" (sprich Eierschalen) waren auch am Vormittag noch am Tatort. Die Polizei ermittelt.Es ist durchaus möglich, dass das Attentat einen "politischen" Hintergrund hat. Denn erst am Montag hatte die IG Autoren eine Neuausschreibung der oberösterreichischen Landeshymne gefordert.Denn Stelzhamer steht im Verdacht Antisemit gewesen zu sein.Die heimischen Spitzenpolitiker hatten dem Ansinnen nach einer neuen Landeshymne allerdings sofort eine Absage erteilt.