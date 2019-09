Mysteriöse Erkrankung an deutschem Campingplatz

Helfer in Schutzanzügen an einem deutschen Jugendcamp. Mehrere Schüler und Betreuer sind erkrankt.

In einem Jugendcamp in Schleswig-Holstein klagen mehrere Schüler über Übelkeit. Nach kurzer Zeit sind 43 Jugendliche und zwei Betreuer erkrankt.



Einsatzkräfte arbeiten mit höchster Vorsicht. Helfer betreten den Campingplatz nur in Schutzanzügen. Noch ist unklar, ob es sich um eine Viruserkrankung oder eine Vergiftung handelt.



Die Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.