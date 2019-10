Nach Alaba! Auch Laimer fehlt im ÖFB-Training

Österreichs Fußball-Nationalteam droht im Showdown der EM-Qualifikation gegen Andi Herzogs Israelis (Donnerstag, 20.45 Uhr) der nächste Ausfall. Konrad Laimer konnte am Dienstag nicht mit der Mannschaft trainieren.

In der Trainingseinheit am Dienstagabend im Ernst-Happel-Stadion fehlte neben Bayern-Legionär David Alaba, der einen Haarriss in der Rippe erlitten hatte, auch der Leipzig-Mittelfeldmotor.Der 22-Jährige hat mit leichten Adduktorenproblemen zu kämpfen, wie der ÖFB bekannt gab, trainierte wie Alaba im Inneren des Happel-Ovals individuell.Laimer stand in den letzten vier EM-Qualifikationsspielen in der rot-weiß-roten Startformation, gehörte zu den absoluten Leistungsträgern und hätte auch im vorentscheidenden Heimspiel gegen die Israelis ein Fix-Leiberl.Über den Einsatz der angeschlagenen Spieler wird erst das Abschlusstraining am Mittwochabend entscheiden.