Nach Crash: Dramatische Geburt im Krankenwagen

Eine Frau brachte in Nordfriesland ihr Baby im Rettungswagen zur Welt, nachdem dieser auf dem Weg zur Klinik verunfallt war.

Gegen 16 Uhr ging am Freitag im nordfriesischen Lütjenholm beim Rettungsdienst ein Anruf ein, dass bei einer Frau die Wehen eingesetzt hätten. Wegen Komplikationen sollte die Hochschwangere im Rettungswagen samt Notärztin in die Klinik nach Flensburg gebracht werden. Sofort fuhr eine Ambulanz los und holte sie mit Blaulicht ab.Weil die Geburt unmittelbar bevorstand, wurde zudem eine Notärztin eingeflogen. Auf dem Rückweg ins Krankenhaus in Flensburg geschah es: Auf einer engen Straße kam es aus noch unbekannten Gründen zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden, voll besetzten VW Passat, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet.Beim Unfall wurden die Notärztin und ein Rettungsassistent leicht verletzt. Die Ambulanz blieb in gefährlicher Schief­lage halb im Straßengraben stehen. Während die Ärztin alle Hände voll damit zu tun hatte, die Geburt zu betreuen, drohte der Wagen umzustürzen. Zufällig anwesende Bauarbeiter erkannten den Ernst der Situation: Einer der Männer steuerte geistesgegenwärtig seinen Raupenbagger neben den Rettungswagen und stützte diesen mit der Schaufel.Kurz darauf brachte die Frau darin einen gesunden Buben zur Welt. Beide schafften es schließlich wohlbehalten ins Krankenhaus nach Flensburg. Die Landstraße blieb nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge ­waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.