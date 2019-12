Nach Eis-Crash Frau (21) aus Auto gerettet

Eisregen und dichter Nebel sorgten in der Nacht auf Freitag für schwierige Verhältnisse auf den Straßen. Auf der A1 kam es zu einem schweren Unfall.

Dichter Nebel, Minusgrade, Eisregen und Dunkelheit,- es war gefährlich auf den heimischen Straßen.Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land lenkte ihren Pkw am gegen 23 Uhr auf der A1 Westautobahn Richtung Wien. Auf Höhe Regau (Bez. Vöcklabruck) geriet der Wagen aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn plötzlich ins Schleudern.Das Fahrzeug stieß gegen die Betonleitwand und überschlug sich. Die eingeklemmte Lenkerin musste von der FF Laakirchen aus dem Fahrzeug geborgen werden.Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht. Im Zuge des Rückstaus kam es zu mehreren Auffahrunfällen, wobei niemand verletzt wurde. Mindestens vier Fahrzeuge waren in den Serienunfall verwickelt, darunter ein Streifenwagen der Polizei.