Nach Erdbeben bietet Wien Zagreb nun Hilfe an

Am Wochenende hat ein schweres Erdbeben Kroatien erschüttert. In einem Brief bittet Bürgermeister Michael Ludwig nun Zagrebs Stadtoberhaupt seine Hilfe an.

Umgefallene Mauern blockierten die Straßen, Trümmer zerstörten Autos – am Wochenende riss ein schweres Erdbeben die Bewohner der kroatischen Hauptstadt Zagreb aus dem Schlaf. Es gab Verschüttete und Verletzte.Am Montag bot Bürgermeister Michael Ludwig Kroatien seine Hilfe an. Obwohl Wien selber im Notbetrieb läuft, sind für Ludwig Solidarität und Zusammenhalt auch in Krisenzeiten gültig. Das machte der SPÖ-Politiker auch in einem Brief an seinen kroatischen Amtskollegen Milan Bandic deutlich."Im Sinne unserer langjährigen freundschaftlichen Beziehungen möchte ich dir und den Bürgerinnen und Bürgern von Zagreb die Solidarität der Stadt Wien zusichern. Wir stehen selbstverständlich für jede Unterstützung zur Verfügung", heißt es in dem persönlichen Schreiben.Wien stehe mit Hilfe bereit, um die Folgen des Erdbebens zu bewältigen. "Und das in einer Zeit, die ohnehin besondere Herausforderungen für uns alle bereithält", so Ludwig.