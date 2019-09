Liebeskranker trat Vater vor Kindern vom Fahrrad

Weil er ein gebrochenes Herz hatte, brach ein 31-Jähriger aus der Karibik einem Vater (47) nach einem Familienfest in Wr. Neustadt fast das Jochbein.

Unbegreiflicher Vorfall am helllichten Tag in Wr. Neustadt: Michael D. (47) hatte am Sonntag mit seiner Frau (40), Tochter (10) und Sohn (11) das Familienfest am Gelände der Theresianischen Militärakademie besucht. Gegen 14 Uhr brach die Familie auf, fuhr mit Fahrrädern nach Hause.In der Wohlfahrtgasse bemerkte Michael D. einen auffälligen, farbigen Mann, der sich seinen Kindern aggressiv genähert haben soll. Michael D. sagte dem vermutlich alkoholisierten Mann, er möge sich entfernen. „So schnell konnte ich gar nicht schauen, hatte ich den Fuß des Mannes im Gesicht und lag am Boden." Der Familienvater rief die Polizei, der Schläger zog laut Michael D. in Richtung Innenstadt. Die Beamten waren schnell vor Ort, fahndeten nach dem Mann, einem 31-Jährigen aus der Karibik.Eine Stunde später rief eine Polizistin den 47-Jährigen an und sagte laut Michael D. zu ihm: „Sie können auch den Kindern sagen, dass wir den Verdächtigen in Gewahrsam genommen haben. Der Mann gab an, aus Liebeskummer frustriert gewesen zu sein."Michael D. erlitt eine Prellung, verzichtete aufs Spital: „Meine Frau und ich sind selbst seit vielen Jahren im Klinikum Wr. Neustadt tätig, es ist nichts gebrochen, nur die rechte Gesichtshälfte ist geschwollen. Außerdem kann ich von dem Herrn sicher kein Schmerzensgeld erwarten, dafür muss ich zum Amtsarzt und vor Gericht - die Zeit ist mir einfach zu kostbar. Meine Kinder waren nach dem Vorfall völlig geschockt. Die Beamtin, die mich anrief, war nett, wollte vor allem auch meine Kinder beruhigen. Eigentlich bin ich fassungslos, was mittlerweile an einem Sonntagnachmittag nach einem Familienfest in Wr. Neustadt passieren kann."Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz (FP) zeigte sich ob des Vorfalles bestürzt: „Im Jänner der Mädchenmord, erst am Donnerstag der Mordversuch , jetzt das – das Boot ist voll. Ab nach Hause mit jedem gewalttätigen Zuwanderer." (Lie)