Nach Firmeneinbruch in Korneuburg: Cobra-Einsatz

Ein Firmeneinbruch in Korneuburg hat am Sonntagabend einen Cobra-Einsatz zur Folge gehabt. Eine Durchsuchung des Areals und eine Fahndung verliefen negativ.Schauplatz des Einbruchs war ein Firmenareal im Industriegebiet von Korneuburg. Die Einbrecher hatten laut den Ermittlern eine Bürotür geknackt und einen Tresor geöffnet. Die Durchsuchung und Fahndung unter Einbindung des Polizeihubschraubers nach den flüchtigen Tätern verlief negativ. Die bislang unbekannten Täter dürften vom Areal ohne Diebesgut geflüchtet sein.Nachdem gegen 19.17 Uhr via Polizeinotruf die Anzeige vom vermuteten Einbruch erfolgte, war das Firmenareal durch zahlreiche Polizeikräfte aus dem Bezirk Korneuburg von außen abgesichert und von Einsatzkräften des EKO–Cobra mit Unterstützung von Diensthundeführern durchsucht worden.Hinweise im Zusammenhang mit der Tat werden an die Polizeiinspektion Korneuburg unter der Tel.: 059133-3240 erbeten.