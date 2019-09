"Warat Zeit für Gusch": FPÖ-Fans gegen Strache

Die FPÖ-Fans haben einen Schuldigen für die Verluste der FPÖ gefunden. Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache wird von ihnen wüst beschimpft.

Was sich derzeit nach den ersten Hochrechnungen unter den 790.753 Fans der Facebookseite "HC Strache" abspielt, ist Wut und Hass. Dass die FPÖ rund zehn Prozent der Stimmen eingebüßt hat und abgestraft wurde, liegt bei vielen FPÖ-Fans in der Verantwortung des ehemaligen Parteichefs Heinz-Christian Strache. Er wird auf seiner Profilseite nicht nur übel beleidigt, sondern Dutzenfach zum Austritt aus der FPÖ aufgefordert., wurde zuletzt am Sonntag mnoch auf der Seite von der FPÖ – Strache wurde die Seite bekanntlich weggenommen – zu lesen. Die FPÖ-Fans beschäftigen sich allerdings weniger mit einer möglichen Koalition, als dass sie sich an Strache selbst abarbeiten.Doch auch auf Straches eigener Facebook-Seite mit 49.623 Abonnenten geht es nicht freundlicher zu., so ein Kommentator, den auch eine offenbar gegen Strache gerichtete Morddrohung kalt gegenüber dem Wahlergebnis lässt. Spannend ist nun, wie die FPÖ reagiert. Strache jedenfalls scheint die blauen Sympathien verloren zu haben.