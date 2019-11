Nach Koalitionsgespräch: Grüner crasht seine Vespa

Hans Arsenovic, Mitglied des grünen Koalitions-Verhandlungsteams, ist am Freitag mit seiner Vespa schwer gestürzt.

Arsenovic war am Freitag gegen 14 Uhr nach den Koalitionsverhandlungen in der ÖVP-Zentrale in der City – er sitzt in der Hauptgruppe Wirtschaft und Finanzen – mit seiner Vespa GTS 300 auf dem Weg Richtung Ottakring. Auf der Kreuzung Lerchenfelder Straße mit der Neubaugasse wollte der 51-Jährige ein im Schneckentempo rollendes Taxi überholen.Arsenovic zu den fatalen Folgen: „Plötzlich gibt der Taxler links den Blinker raus und lenkt voll ein. Ich hab ihn seitwärts erwischt und bin mit dem Rücken voll auf die Straßenbahnschienen vom 46er gelandet. Im ersten Augenblick dachte ich, ich wäre gelähmt."Tatsächlich wurde im UKH Meidling der Bruch des 12. Lendenwirbels festgestellt, sowie diverse Blutergüsse und Prellungen. Arsenovic kann schon wieder scherzen: „Im Alter über 50 Jahren sollte man halt nicht mehr Vespa fahren…"