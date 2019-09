Nach Lokalverbot: Gast droht Kellnerin mit Messer

In einem Lokal in Wien-Floridsdorf kam es zur Drohung. Bild: Kein Anbieter/Google Street View

Eine Kellnerin (33) wollte einen Mann aufgrund seines Verhaltens aus einem Lokal schmeißen. Er zückte dann ein Messer.

Am Samstagabend kam es in Wien-Floridsdorf zu brenzligen Szenen: In einem Lokal in der Nähe der Autokaderstraße, verhielt sich ein 21-jähriger Gast "unangemessen". Aus diesem Grund wollte ihm die Kellnerin ein Lokalverbot erteilen. Der Mann reagierte daraufhin jedoch aggressiv, zückte ein Messer und hielt es der Frau gegen den Bauch. Durch eine reflexartige Abwehrbewegung zog sich die 33-Jährige eine oberflächliche Schnittverletzung zu.



Waffenverbot bestand gegen Verdächtigen







Der mutmaßliche Täter trat anschließend die Flucht an. Er konnte aber nur kurze Zeit später in seiner Wohnung angehalten und festgenommen werden. Eine Tatwaffe hatte er jedoch nicht bei sich.



Aufgrund früherer Vorfälle bestand gegen den Mann bereits ein Waffenverbot. Der 21-Jährige wurde inhaftiert und wegen gefährlicher Drohung angezeigt.







