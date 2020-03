Nach Masernfällen wird Kindergarten gesperrt

Bürgermeister Josef Leimer erklärt die Situation in Uttendorf.

Schock im Innviertel! In Uttendorf (Bez. Braunau) sind drei Kinder an Masern erkrankt. Der Kindergarten und Teile der Volksschule wurden gesperrt.

Masern:

Erreger: Masernvirus (MeV)

Ansteckung: Tröpfcheninfektion

Inkubationszeit: 8 bis 10 Tage

Symptome: Roter, fleckiger Hautausschlag

Diagnose: Klinisches Bild, Antikörpernachweis

Behandlung: hustenlösende & fiebersenkende Medikamente

Immunität: Nach vorhergehende Infektion lebenslang

Vorbeugung: Impfung



Als ob der Coronavirus nicht schon genug wäre, traten nun in Uttendorf innerhalb kurzer Zeit drei Masernfälle auf. Zwei Volksschüler und ein Kindergartenkind sind erkrankt."Wir haben deshalb den Kindergarten völlig und Teile der Schule gesperrt", sagt Bürgermeister Josef Leimer (ÖVP).Zudem mussten alle rund 180 Kinder der Volksschule einen Impfnachweis bringen. Weil allerdings immerhin 45 diesen nicht erbringen konnten wurden sie nach Hause geschickt, weil sie offenbar nicht geimpft sind."Diese Kinder müssen jetzt 18 Tage zu Hause bleiben", sagt Leimer. Und möglicherweise wird auch die Volksschule ganz geschlossen. "Das wird sich in den kommenden Tagen entscheiden", so der Bürgermeister.