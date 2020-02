Nach Messerattacke Cobra-Einsatz in Braunau

Ein wilder Streit in Salzburg sorgte am Samstag für einen Cobra-Einsatz in Braunau. Ein Mann wurde verhaftet, er soll einen anderen mit einem Messer verletzt haben.

Aufsehenerregender Polizeieinsatz am Samstag in den frühen Morgenstunden in Braunau: Beamte des Einsatzkommandos Cobra stürmten in ein Mehrparteienhaus in der Stadt, holten einen Mann heraus und verhafteten ihn.Der Grund: Der 27-jährige Iraker steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag in Salzburg in eine blutige Auseinandersetzung verwickelt gewesen zu sein.Der Tatverdächtige war vor einem Lokal gegen 3 Uhr früh mit einem 26-jährigen Landsmann in Streit geraten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll er dann ein Messer gezückt und zugestochen haben.Der 26-Jährige wurde dabei verletzt, schwebt allerdings nicht in Lebensgefahr.