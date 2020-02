Frau erstickt fast an Fischgräte in Nobellokal

Bange Momente am Wochenende in NÖ: Einer Frau blieb eine Gräte im Hals stecken, der Notarzthubschrauber musste landen.

Dramatische Minuten in und vor einem bekannten Nobellokal in Niederösterreich am Samstagabend: Ein weiblicher Gast verspürte beim Verzehr eines Fischgerichtes plötzlich einen stechenden Schmerz im Hals. Die Frau konnte den knöchernen Fischteil nicht mehr selbst entfernen, sofort wurde die Rettung alarmiert.Binnen kurzer Zeit landete der ÖAMTC-Rettungshubschrauber Christophorus 2 aus Krems, auch ein Rettungsteam des Roten Kreuzes eilte zum Unfallort. Dort konnte vorsichtige Entwarnung gegeben werden, die Frau wurde mit dem Rettungswagen auf die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung des Kremser Landeskrankenhauses gebracht. Der Helikopter konnte ohne Patient wieder wegfliegen.Im Landesklinikum konnte dann die Fischgräte aus dem Halsbereich der Patientin entfernt werden.