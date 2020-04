Nach Ostern sinken die Temperaturen drastisch

Die Osterfeiertage verlaufen noch mit frühlingshaften Temperaturen. Doch schon am Dienstag fallen die Temperaturen deutlich.

Temperatursturz und Regenschauer

Derbeginnt verbreitet sonnig, nur vereinzelt mit kurzlebigen Nebelfeldern. Im Tagesverlauf bilden sich Quellwolken und die Schauerneigung steigt gegenüber den Vortagen ein wenig an. Am größten ist die Wahrscheinlichkeit für einen Regenschauer am Nachmittag vom Kaisergebirge bis ins Mariazellerland und Wechselgebiet, in den meisten Regionen bleibt es aber freundlich und trocken. Im Osten kommt mäßiger Wind aus südlichen Richtungen auf. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 25 Grad.Amscheint besonders im Süden noch zeitweise die Sonne, ab Mittag ziehen an der Alpennordseite zunehmend häufig Regenschauer durch. Am Abend gehen die Schauer in anhaltenden Regen, in der Nacht bis in die Täler in Schnee über. Auch im Osten nimmt die Schauerneigung am Nachmittag zu, vereinzelt sind Gewitter dabei. Meist freundlich und trocken bleibt es bis zum Abend noch von Osttirol bis ins Südburgenland. Lebhafter, von Südwest auf Nordwest drehender Wind und je nach Sonne 15 bis 23 Grad.Derstartet mit dichten Wolken und vom Grazer und Klagenfurter Becken südwärts mit Regen, an der Alpennordseite bis in die Niederungen mit unergiebigem Schneefall. Am Vormittag lockert es auf, besonders im Westen und Süden wird es rasch sonnig. Vom Salzkammergut bis in die Semmering-Wechsel-Region sind die Wolken etwas hartnäckiger, aber nur vereinzelt sind Regen- oder oberhalb von 700 m auch Schneeschauer möglich. Lebhafter Nordwind und vorübergehende Abkühlung, von Nord nach Süd nur 4 bis 13 Grad.Amscheint meist von früh bis spät die Sonne, von Oberösterreich bis ins Nordburgenland ziehen harmlose Wolkenfelder durch. Der Wind weht meist nur noch schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Nach einem in vielen Regionen frostigen Morgen erwärmt sich die Luft wieder auf 12 bis 20 Grad.