Nach Prügelraub: Trio ging mit Beute in Go-Go-Bar

Zuerst zahlte er die Getränke, dann wurde ein naiver 21-Jähriger in Amstetten niedergeschlagen und ausgeraubt. Das Prügeltrio genehmigte sich mit der Beute drei Tabledance.

Kleinlaut saßen zwei Austro-Türken (18, 19) und ein Österreicher (19) gestern in St. Pölten vor Gericht. Das Trio hatte im September einen 21-Jährigen in Amstetten brutal niedergeschlagen und ausgeraubt.In einem Amstettener Lokal hatte das Opfer seine späteren Peiniger kennengelernt. Naiv und großzügig lud der 21-Jährige das Trio auf einige Biere ein, meinte: „Verkuppelt mich mit einer Frau, ich zahle Euch dafür dann 150 Euro." Gemeinsam gingen die Männer zu einem Bankomat, der 21-Jährige hob 150 € ab.Bei einer Baustelle fiel das Trio über den jungen Amstettner her. Mit Faustschlägen und Fußtritten schlugen die jungen Männer den 21-Jährigen nieder, raubten ihm 150 €, ließen das bewusstlose Opfer einfach liegen, gingen mit der Beute in den nächsten Go-Go-Laden. Dort genehmigten sich die Schläger drei Tabledance, zahlten mit der Beute.Das Opfer kam wieder zu sich, schleppte sich ins Lokal und alarmierte die Polizei. Nicht einmal 90 Minuten später war das Trio gefasst ( „Heute" berichtete ).Die Urteile: 14 Monate teilbedingte Haft (4 Monate unbedingt) bis 21 Monate teilbedingt (7 Monate unbedingt)